Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин — о лишении Яковлева капитанства: вся эта околохоккейная деятельность ему мешает

Разин — о лишении Яковлева капитанства: вся эта околохоккейная деятельность ему мешает
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что хотел снять груз ответственности с защитника клуба Егора Яковлева, поэтому принял решение о лишении его капитанской нашивки.

«Давайте все точки на i расставим. У меня нет никаких претензий именно по человеческим качествам к Егору. Возвращаясь к фразе Лобановского (про три стадии у футболистов. — Прим. «Чемпионата») – она была сказана, наверное, в конце 1980-х, когда не было ещё ни сотовых телефонов, ни соцсетей.

Третью стадию – «не играю, но говорю» – можно перефразировать как «не играю, но собираю аудиторию». Немножко хотелось Егора отвлечь от всего этого, сбросить с него груз ответственности. Он действительно много делает для развития хоккея, много общественной работы.

Даже вот взять то, что они с Гришей Паниным делают – «Уральскую классику» (благотворительные матчи. – Прим. «Чемпионата»). Хорошее мероприятие, но, когда он в последний раз его проводил, на следующий день мы разговаривали. Я его спросил, устал или нет. А он: «Я не от самой игры устал, а от всех этих интервью, фотосессий и так далее».

Ну вот хотелось с него этот груз сбросить, чтобы он занялся именно хоккеем. Не расплёскивал свои эмоции на соцсети, интервью, съёмки какие-то. Плюс он ещё хороший папа, постоянно между Магнитогорском и Москвой, часто уезжает к сыну. Эта вся околохоккейная деятельность ему мешает, поэтому решение было такое.

Что касается [нового капитана] Маклюкова – вспомните момент в плей-офф [в 2022 году], когда Алексей поймал лицом шайбу на себя. Это говорит о многом, что человек готов ради команды пожертвовать… своей красотой», – сказал Разин в программе «Скользкий лёд».

Материалы по теме
«Ощущение, что в «Металлурге» идёт противостояние». Зарипов разобрал скандал с Яковлевым
Эксклюзив
«Ощущение, что в «Металлурге» идёт противостояние». Зарипов разобрал скандал с Яковлевым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android