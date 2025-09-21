«Тампа» подписала контракт новичка с 23-летним форвардом Джеймсом, игравшим в NCAA

«Тампа-Бэй Лайтнинг» официально объявила о подписании соглашения с форвардом Домиником Джеймсом, игравшим в NCAA. Контракт новичка с 23-летним игроком рассчитан на два сезона.

Джеймс был выбран «Чикаго Блэкхоукс» на драфте НХЛ 2022 года под общим 173-м номером в шестом раунде. У хоккеиста не было контракта с «Чикаго», а в прошлом месяце он стал неограниченно свободным агентом после четвёртого сезона в студенческой лиге.

В прошлом сезоне в активе Доминика было 30 (14+16) очков в 35 играх за университет Миннесоты-Дулут. На международном уровне на счету нападающего пять матчей за сборную США на молодёжном чемпионате мира 2022 года и одна голевая передача.