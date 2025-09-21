«Трактор» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 21 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и московским «Спартаком». Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл семь матчей, в которых набрал 10 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с шестью очками после шести встреч располагается на седьмой строчке Западной конференции.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.