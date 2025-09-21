Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юрзинов-старший оценил значимость Кубка Первого канала

Юрзинов-старший оценил значимость Кубка Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший выразил мнение, что интерес к национальной команде страны заложен в генах российских болельщиков.

– Молодёжь из прессы может с вами не согласиться по поводу значимости Кубка Первого канала.
– Мне смешно это слышать. Генетический код российских болельщиков никому не перекодировать, для них сборная страны всегда была и всегда будет командой номер один. Именно поэтому хоккей в России – национальный вид спорта.

Турниры сборных особенно важны для молодёжи – и для игроков, и для болельщиков. Матчи сборных – это всегда особый уровень и особая психология, которые способствуют росту мастерства. Поэтому формат сборной «Россия 25» является правильным.

Для меня, например, не сюрприз то, что в КХЛ бьёт командные рекорды минское «Динамо». Посмотрите, как в Беларуси растёт молодёжь – и не только из-за того, что играет рядом с таким мастером, как Вадим Шипачёв.

Не сомневаюсь, что регулярные матчи сборной Беларуси с нашей сборной помогли нашим белорусским братьям подтянуть свой уровень и запустить целый пласт молодёжи. До «железного занавеса» такой регулярной практики у наших соседей всё-таки не было, – приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.

Материалы по теме
«Это будет особенное событие». Ротенберг — о Кубке Первого канала в Новосибирске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android