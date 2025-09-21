Юрзинов-старший оценил значимость Кубка Первого канала

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший выразил мнение, что интерес к национальной команде страны заложен в генах российских болельщиков.

– Молодёжь из прессы может с вами не согласиться по поводу значимости Кубка Первого канала.

– Мне смешно это слышать. Генетический код российских болельщиков никому не перекодировать, для них сборная страны всегда была и всегда будет командой номер один. Именно поэтому хоккей в России – национальный вид спорта.

Турниры сборных особенно важны для молодёжи – и для игроков, и для болельщиков. Матчи сборных – это всегда особый уровень и особая психология, которые способствуют росту мастерства. Поэтому формат сборной «Россия 25» является правильным.

Для меня, например, не сюрприз то, что в КХЛ бьёт командные рекорды минское «Динамо». Посмотрите, как в Беларуси растёт молодёжь – и не только из-за того, что играет рядом с таким мастером, как Вадим Шипачёв.

Не сомневаюсь, что регулярные матчи сборной Беларуси с нашей сборной помогли нашим белорусским братьям подтянуть свой уровень и запустить целый пласт молодёжи. До «железного занавеса» такой регулярной практики у наших соседей всё-таки не было, – приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.