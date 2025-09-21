«Металлург» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 21 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и московским ЦСКА. Матч на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл шесть матчей, в которых набрал 10 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с семью очками после шести встреч располагается на третьей строчке Западной конференции.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.