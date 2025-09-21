Мика Зибанеджад и Джей Ти Миллер начали тренировочный лагерь «Рейнджерс» в одном звене

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан поставил в одну тройку нападающих Мику Зибанеджада и Джей Ти Миллера после своего визита в Швецию. Минувшим летом Салливан специально приехал в Стокгольм, чтобы встретиться с Зибанеджадом.

«Без этой поездки и этих бесед я бы не знал многого из того, что знаю сейчас. Например, о той «химии» с Джей Ти Миллером, которую Мика почувствовал в конце прошлого сезона. Это стало для меня уроком», – приводит слова Салливана сайт НХЛ.

Форварды начали тренировочный лагерь «Рейнджерс» в одном звене. При этом они оба являются центральными нападающими.

Первый матч в сезоне «Рейнджерс» проведут на выезде с «Баффало Сэйбрз» 10 октября.