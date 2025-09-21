Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мика Зибанеджад и Джей Ти Миллер начали тренировочный лагерь «Рейнджерс» в одном звене

Мика Зибанеджад и Джей Ти Миллер начали тренировочный лагерь «Рейнджерс» в одном звене
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан поставил в одну тройку нападающих Мику Зибанеджада и Джей Ти Миллера после своего визита в Швецию. Минувшим летом Салливан специально приехал в Стокгольм, чтобы встретиться с Зибанеджадом.

«Без этой поездки и этих бесед я бы не знал многого из того, что знаю сейчас. Например, о той «химии» с Джей Ти Миллером, которую Мика почувствовал в конце прошлого сезона. Это стало для меня уроком», – приводит слова Салливана сайт НХЛ.

Форварды начали тренировочный лагерь «Рейнджерс» в одном звене. При этом они оба являются центральными нападающими.

Первый матч в сезоне «Рейнджерс» проведут на выезде с «Баффало Сэйбрз» 10 октября.

Материалы по теме
«Фанаты «Рейнджерс» должны бояться». Что говорят в Америке о контракте Панарина
«Фанаты «Рейнджерс» должны бояться». Что говорят в Америке о контракте Панарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android