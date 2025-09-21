Ларионов-младший — о трёх победах СКА подряд: мы можем и будем играть ещё лучше

Нападающий СКА Игорь Ларионов-младший выразил мнение, что армейский клуб будет прогрессировать. После двух поражений на старте сезона КХЛ команда выиграла три матча подряд дома, обыграв «Трактор» (5:2), «Ладу» (6:1) и минское «Динамо» (3:2 ОТ).

– Три победы на своём льду. Как оцените первую домашнюю серию?

– Хорошая серия, всегда приятно побеждать во всех матчах. Конечно, можем ещё лучше играть и будем это делать. Но самое главное – это как команда склеивается и результаты. Мы сделали всё, что могли в этой игре. И это радует.

– В целом уже адаптировались к условиям в СКА? Понятны ли все требования?

– Плюс-минус всё понятно. У нас ещё ни разу не играл полный состав, потому что есть травмы. Думаю, что плюс-минус ребята понимают, что и как надо делать. Конечно, некоторые моменты могут быть чуть получше, я думаю, тренировочный процесс поможет стать нам сильнее, – приводит слова Ларионова «Спорт день за днём».