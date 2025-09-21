Скидки
Игрок СКА Дишковский: отсутствие сборной России на ОИ плохо сказывается на развитии хоккея

Комментарии

Нападающий СКА Никита Дишковский высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026. Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сообщила, что россияне смогут выступить на ОИ в Италии только как нейтральные атлеты в индивидуальных видах спорта.

«Это потеря не только для России, но и для всего мира. Отсутствие российской команды на ОИ плохо сказывается на развитии хоккея. Я бы хотел сыграть на Олимпиаде. Надеюсь, это когда-нибудь случится», – приводит слова Дишковского Metaratings.

Напомним, сборная России пропускает международные турниры с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

