«Лада» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 16:00 мск
Поделиться
Сегодня, 21 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Тольятти состоится встреча между местной «Ладой» и СКА из Санкт-Петербурга. Матч на стадионе «Лада-Арена» начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла пять матчей, в которых набрала два очка, и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с семью очками после пяти встреч располагается на четвёртой строчке Запада.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.
Комментарии
- 21 сентября 2025
-
13:00
-
12:38
-
12:14
-
11:48
-
11:30
-
11:18
-
11:00
-
10:56
-
10:24
-
09:58
-
09:36
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:42
-
08:16
-
04:44
-
04:00
- 20 сентября 2025
-
23:58
-
23:52
-
23:48
-
23:36
-
23:04
-
22:32
-
22:12
-
21:46
-
21:30
-
20:54
-
20:34
-
20:18
-
19:52
-
19:16
-
19:00
-
18:38