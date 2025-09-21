«Лада» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 16:00 мск

Сегодня, 21 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Тольятти состоится встреча между местной «Ладой» и СКА из Санкт-Петербурга. Матч на стадионе «Лада-Арена» начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК Лада Тольятти Не начался СКА Санкт-Петербург

«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла пять матчей, в которых набрала два очка, и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с семью очками после пяти встреч располагается на четвёртой строчке Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.