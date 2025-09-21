Владимир Плющев высказался о действующем лимите на легионеров в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил действующий лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

– Я уже устал об этом говорить, напоминать. Пускай болельщики сами посмотрят: кто самый результативный игрок в начале сезона? Кто самый надёжный вратарь в начале сезона? Кто лучший среди защитников? Все – иностранцы. Это о чём-то говорит?

– О многом.

– А мы всё спорим, сколько надо легионеров – трое или пятеро? А надо говорить о другом – о системе подготовки, которая была в СССР. Столько академий по стране пооткрывали, приличные деньги из бюджета выделили, а где от них выхлоп?

Можем ли мы высосать из пальца хотя бы одного «академика», который радовал болельщика? А где наши тренеры, которые в своё время крутили хвосты тем же североамериканцам? У нас сейчас даже клубы ВХЛ возглавляют канадцы, а советников вызывают из-за рубежа, как в том же Петербурге, – приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».