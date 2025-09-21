Скидки
Прошкин: отстранение Морозова негативно скажется на информационном фоне вокруг «Спартака»

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин высказался о допинге у форварда «Спартака» Ивана Морозова. Ранее сообщалось, что в допинг-пробе хоккеиста найден кокаин. Морозов временно отстранён от тренировок и матчей.

«В любом случае отстранение Морозова негативно скажется на информационном фоне вокруг «Спартака». Это лидер в атаке красно-белых. Когда такой игрок выбывает, как, например, Анатолий Голышев в «Автомобилисте», это всегда означает потерю для команды. Но, как ни крути, «Спартак» должен дальше продолжать играть за этого игрока», – приводит слова Прошкина «РБ Спорт».

Морозов был отстранён 16 сентября 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков. 25-летний Морозов выступает за «Спартак» с 2024 года.

