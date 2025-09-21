Скидки
«Ак Барс» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 16:30 мск
Сегодня, 21 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится встреча между местным «Ак Барсом» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Авангард
Омск
«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл шесть матчей, в которых набрал пять очков, и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с восемью очками после пяти встреч располагается на четвёртой строчке Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
