Форвард «Сент-Луиса» Торопченко: Овечкин говорил «держи меня», когда я играл против него

Аудио-версия:
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко рассказал об игре против форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

– Вы общались с ним когда-нибудь? Пересекались на выездах?
– Только если на льду во время игры. Можем пошутить в какой-то смене. Мы, помню, играли в том году. Я вышел на меньшинство, а у них как раз было большинство, и он на своей точке стоял. Мне нужно было опекать его, а он в спину говорит мне: «Давай, давай, держи меня, держи меня». Мы тогда посмеялись.

– Он тогда забил?
– Нет. Мне получилось сдержать его (смеётся), – приводит слова Торопченко «Спорт-экспресс».

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе россиянина 897 голов. Сезон-2025/2026 станет для Александра 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном».

