Главная Хоккей Новости

Форвард «Ак Барса» Замалтдинов: дорогу маленьким хоккеистам! Габариты на игру не влияют

Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов заявил, что габариты хоккеиста никак не влияют на игру. Отметим, что рост форварда составляет 174 сантиметра.

– В одном из интервью вы предположили, что вас не вызывают в «Ак Барс» из-за роста. Сейчас габариты играют важную роль в КХЛ?
– Нет, габариты никак не влияют на игру. Не обязательно быть гигантом, чтобы хорошо показывать себя в КХЛ. В СКА ведь играет Рокко Гримальди с ростом 170 сантиметров. Это сильный, техничный хоккеист, приятно за такими наблюдать. К сожалению, в нашем хоккее поздновато начали к этому приходить.

Дорогу маленьким хоккеистам! В «Ак Барсе» без разницы, какой ты: взрослый, длинный или маленький. Будет играть тот, кто выполняет тренерскую установку.

– Силовая борьба в КХЛ даётся вам не так здорово, как в МХЛ?
– Есть такой момент. Первое время я вообще отлетал от всех, но постепенно окреп, перестроился, и стало намного легче. Где-то даже ронял соперников, это тоже надо уметь делать, – приводит слова Замалтдинова сайт КХЛ.

