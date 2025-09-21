Скидки
Хоккей Новости

Плющев: в «Ладе» достаточно серьёзных проблем, Десятков их решить не способен

Плющев: в «Ладе» достаточно серьёзных проблем, Десятков их решить не способен
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал назначение Павла Десяткова в «Ладу», в прошлом сезоне специалист возглавлял «Витязь». Ранее тольяттинский клуб расторг контракт с главным тренером Борисом Мироновым.

«Я сомневаюсь, что Десятков сможет решить вопросы «Лады» кардинальным образом. Потому что он и в «Витязе» больших результатов не показывал. Тем более в «Ладе» достаточно серьёзных проблем, которые нужно решать на другом уровне. Думаю, Десятков их решить не способен», – приводит слова Плющева Vprognoze.

На уровне ВХЛ Десятков возглавлял ЦСК ВВС, «Рязань, «Молот-Прикамье» и «Сокол». В мае 2024 году был назначен на пост главного тренера «Витязя».

