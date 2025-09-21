Скидки
«Это будет ненастоящая Олимпиада». Ларионов-младший — о недопуске сборной России на ОИ

Нападающий СКА Игорь Ларионов-младший высказался о неучастии сборной России на Олимпийских играх 2026 года.

– МОК объявил, что российские хоккеисты не смогут принять участие в зимней Олимпиаде — 2026. Ожидаемое ли для вас решение? Или вы надеялись, что может будет какая-то оттепель в этом вопросе?
– Очень обидно, что нашей сборной не будет. Многие скажут, что это будет ненастоящая Олимпиада. Обидно. Но надеюсь, что скоро всё поменяется и нас вернут, – приводит слова Ларионова «Спорт день за днём».

Напомним, сборная России пропускает международные турниры с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

