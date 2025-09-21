Игрок «Сент-Луиса» Торопченко: удивлён, что Галлан выбрал Россию и тренирует «Шанхай»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко назвал правильным переезд «Шанхайских Драконов» в Санкт-Петербург, а также заявил, что удивился решению Жерара Галлана возглавить китайский клуб.

– Вы играли в «Куньлуне». Видели ли вы, что сейчас команда преобразовалась и называется «Шанхай»?

– Да, конечно, видел. Подписан на них. Я считаю, что это очень хорошо, что они переехали в Петербург. Может быть, таким образом они привлекут больше болельщиков для себя, потому что мы были в Мытищах, и на матчи ходили 500-600 болельщиков. Это не уровень КХЛ. Очень надеюсь, что «Шанхайские Драконы» приобретут своих болельщиков и за них будут болеть.

– Удивились, что Галлан возглавил «Шанхай»?

– Да, удивился, потому что он не тренировал какое-то время, а сейчас принял решение не уходить на пенсию, а продолжать работать. Я очень удивлён, что он выбрал Россию и тренирует «Шанхай», – приводит слова Торопченко «Спорт-экспресс».