Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок «Сент-Луиса» Торопченко: удивлён, что Галлан выбрал Россию и тренирует «Шанхай»

Игрок «Сент-Луиса» Торопченко: удивлён, что Галлан выбрал Россию и тренирует «Шанхай»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко назвал правильным переезд «Шанхайских Драконов» в Санкт-Петербург, а также заявил, что удивился решению Жерара Галлана возглавить китайский клуб.

– Вы играли в «Куньлуне». Видели ли вы, что сейчас команда преобразовалась и называется «Шанхай»?
– Да, конечно, видел. Подписан на них. Я считаю, что это очень хорошо, что они переехали в Петербург. Может быть, таким образом они привлекут больше болельщиков для себя, потому что мы были в Мытищах, и на матчи ходили 500-600 болельщиков. Это не уровень КХЛ. Очень надеюсь, что «Шанхайские Драконы» приобретут своих болельщиков и за них будут болеть.

– Удивились, что Галлан возглавил «Шанхай»?
– Да, удивился, потому что он не тренировал какое-то время, а сейчас принял решение не уходить на пенсию, а продолжать работать. Я очень удивлён, что он выбрал Россию и тренирует «Шанхай», – приводит слова Торопченко «Спорт-экспресс».

Материалы по теме
«Несколько человек сказали «Шанхаю» – Жерар в КХЛ не приедет». Интервью с агентом Галлана
Эксклюзив
«Несколько человек сказали «Шанхаю» – Жерар в КХЛ не приедет». Интервью с агентом Галлана
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android