Журналист TSN оценил ход переговоров «Миннесоты» с Кириллом Капризовым

Инсайдер и журналист канадского издания TSN Крис Джонстон высказался о ходе переговоров «Миннесоты Уайлд» с российским нападающим Кириллом Капризовым. Ранее хоккеист отклонил предложение клуба о продлении контракта на восемь лет и $ 126 млн.

«Несмотря на весь талант и способность переламывать ход игры, Капризов ценнее для «Миннесоты», чем для любой другой команды НХЛ. Он – суперзвезда, которой у них не было за все 25 сезонов в НХЛ. Это объясняет, почему они недавно предложили ему продление на восемь лет и $ 16 млн в год, которое было отклонено.

Если «Уайлд» повысят ставку, они будут конкурировать сами с собой. В лиге, где ни один игрок не получает больше Драйзайтля с его $ 14 млн, сложно представить, чтобы кто-то другой заплатил Капризову $ 16 млн за сезон, не говоря уже о $ 18 млн. Больше всего денег он получит от «Миннесоты», и эта сумма уже на столе», – приводит слова Джонстона The Athletic.