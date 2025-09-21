Скидки
Игрок «Спартака» удалён до конца матча за удар в колено форварда «Трактора» Светлакова

Игрок «Спартака» удалён до конца матча за удар в колено форварда «Трактора» Светлакова
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Спартаком». Идёт третий период — счёт 4:3 в пользу красно-белых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Миронов (Локхарт, Пашин) – 06:00 (5x5)     0:2 Рубцов (Пашин, Кин) – 15:35 (5x4)     1:2 Гросс (Крощинский, Дер-Аргучинцев) – 19:02 (5x5)     2:2 Дронов (Дер-Аргучинцев, Кадейкин) – 20:55 (5x5)     3:2 Дронов (Дюбе, Ливо) – 27:21 (4x3)     3:3 Миронов (Мальцев, Порядин) – 31:39 (5x5)     3:4 Орлов (Рубцов, Ружичка) – 32:02 (5x5)     3:5 Порядин – 59:36 (en)    

В середине второго периода грязный силовой приём провёл нападающий «Спартака» Никита Холодилин, ударивший коленом в колено форварда «Трактора» Андрея Светлакова. За партнёра по команде вступился Фёдор Крощинский. В результате эпизода оба хоккеиста получили по большому штрафу за драку, Крощинский был наказан дополнительными 2+10 как зачинщик драки. Также Холодилин получил большой и дисциплинарный до конца игры штрафы за удар коленом. Светлаков покинул площадку при помощи партнёров по команде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

