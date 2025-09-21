Игрок «Спартака» удалён до конца матча за удар в колено форварда «Трактора» Светлакова

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Спартаком». Идёт третий период — счёт 4:3 в пользу красно-белых.

В середине второго периода грязный силовой приём провёл нападающий «Спартака» Никита Холодилин, ударивший коленом в колено форварда «Трактора» Андрея Светлакова. За партнёра по команде вступился Фёдор Крощинский. В результате эпизода оба хоккеиста получили по большому штрафу за драку, Крощинский был наказан дополнительными 2+10 как зачинщик драки. Также Холодилин получил большой и дисциплинарный до конца игры штрафы за удар коленом. Светлаков покинул площадку при помощи партнёров по команде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.