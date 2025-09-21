ЦСКА потерпел третье поражение подряд, уступив «Металлургу» в матче с девятью голами

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и ЦСКА. Результативная встреча завершилась в пользу магнитогорского клуба со счётом 5:4.
Голами в составе «Металлурга» отметились Люк Джонсон, Даниил Вовченко, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев, Никита Михайлис. За ЦСКА голы забили Виталий Абрамов, Ярослав Яппаров, Николай Коваленко и Денис Зернов. Отметим, что в середине второго периода «Металлург» вёл со счётом 5:2, однако армейскому клубу удалось сократить отставание до минимума.
ЦСКА потерпел третье поражение кряду и пропустил 15 шайб за последние три матча.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 21 сентября 2025
-
17:18
-
16:55
-
16:41
-
16:24
-
16:08
-
15:54
-
15:27
-
14:46
-
14:12
-
13:52
-
13:30
-
13:22
-
13:00
-
12:38
-
12:14
-
11:48
-
11:30
-
11:18
-
11:00
-
10:56
-
10:24
-
09:58
-
09:36
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:42
-
08:16
-
04:44
-
04:00
- 20 сентября 2025
-
23:58
-
23:52
-
23:48
-
23:36