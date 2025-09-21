Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЦСКА потерпел третье поражение подряд, уступив «Металлургу» в матче с девятью голами

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и ЦСКА. Результативная встреча завершилась в пользу магнитогорского клуба со счётом 5:4.

Голами в составе «Металлурга» отметились Люк Джонсон, Даниил Вовченко, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев, Никита Михайлис. За ЦСКА голы забили Виталий Абрамов, Ярослав Яппаров, Николай Коваленко и Денис Зернов. Отметим, что в середине второго периода «Металлург» вёл со счётом 5:2, однако армейскому клубу удалось сократить отставание до минимума.

ЦСКА потерпел третье поражение кряду и пропустил 15 шайб за последние три матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.