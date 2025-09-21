Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург — ЦСКА, результат матча 21 сентября 2025 года, счет 5:4, КХЛ 2025/2026

ЦСКА потерпел третье поражение подряд, уступив «Металлургу» в матче с девятью голами
Аудио-версия:
Комментарии

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и ЦСКА. Результативная встреча завершилась в пользу магнитогорского клуба со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Полтапов, Гарднер) – 03:54 (5x5)     1:1 Джонсон (Пресс, Вовченко) – 06:57 (5x4)     2:1 Вовченко (Паливко, Козлов) – 08:31 (5x5)     2:2 Яппаров (Патрихаев, Гурьянов) – 22:13 (5x5)     3:2 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 24:51 (5x4)     4:2 Силантьев (Яковлев, Ткачёв) – 26:29 (5x4)     5:2 Михайлис (Хабаров, Минулин) – 30:16 (5x5)     5:3 Коваленко (Спронг, Охотюк) – 45:03 (5x5)     5:4 Зернов (Ерёменко, Коваленко) – 47:57 (5x5)    

Голами в составе «Металлурга» отметились Люк Джонсон, Даниил Вовченко, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев, Никита Михайлис. За ЦСКА голы забили Виталий Абрамов, Ярослав Яппаров, Николай Коваленко и Денис Зернов. Отметим, что в середине второго периода «Металлург» вёл со счётом 5:2, однако армейскому клубу удалось сократить отставание до минимума.

ЦСКА потерпел третье поражение кряду и пропустил 15 шайб за последние три матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
Никитин — о поражении ЦСКА со счётом 1:5: тут, как говорится, no comments
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android