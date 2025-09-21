Скидки
Перед матчем «Ак Барс» — «Авангард» прошла минута молчания в честь погибшего болельщика

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и омским «Авангардом». Идёт первый период — счёт 1:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ак Барс
Казань
2-й период
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Алистров (Барабанов, Лямкин) – 00:30 (5x5)     1:1 Котляревский – 01:53 (5x5)     1:2 Окулов (Шарипзянов, Потуральски) – 13:27 (5x4)     1:3 Окулов (Потуральски) – 26:23 (5x5)    

Перед началом матча прошла минута молчания в честь погибшего болельщика «Ак Барса» Антона Агафонова.

Фото: Корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов

Один из самых известных фанатов «Ак Барса» Антон Агафонов пропал без вести, спасая из воды беременную женщину. На Волге, близ пригорода Казани, перевернулся катер с известным болельщиком татарстанского хоккейного клуба Антоном Агафоновым. Он арендовал два катера для своих друзей. Один из них перевернулся, так как был перегружен. Водитель судна не справился с управлением — погибли четыре человека.

Место пропавшего без вести фаната «Ак Барса» на домашних матчах останется пустым
