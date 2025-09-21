Перед матчем «Ак Барс» — «Авангард» прошла минута молчания в честь погибшего болельщика

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и омским «Авангардом». Идёт первый период — счёт 1:1.

Перед началом матча прошла минута молчания в честь погибшего болельщика «Ак Барса» Антона Агафонова.

Фото: Корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов

Один из самых известных фанатов «Ак Барса» Антон Агафонов пропал без вести, спасая из воды беременную женщину. На Волге, близ пригорода Казани, перевернулся катер с известным болельщиком татарстанского хоккейного клуба Антоном Агафоновым. Он арендовал два катера для своих друзей. Один из них перевернулся, так как был перегружен. Водитель судна не справился с управлением — погибли четыре человека.