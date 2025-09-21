Скидки
Главная Хоккей Новости

Автомобилист — Нефтехимик, результат матча 21 сентября 2025 года, счет 1:4, КХЛ 2025/2026

«Нефтехимик» обыграл «Автомобилист» и одержал четвёртую победу в пяти последних матчах
Комментарии

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Жафяров (Дергачёв, Барулин) – 23:06 (5x5)     1:1 Кизимов – 38:03 (5x4)     1:2 Юртайкин (Митякин, Сериков) – 45:50 (5x3)     1:3 Попугаев (Сериков, Юртайкин) – 47:21 (5x4)     1:4 Белозёров (Юртайкин) – 57:33 (en)    

«Нефтехимик» открыл счёт в начале второго периода — отличился нападающий Дамир Жафяров, которому ассистировали Александр Дергачёв и Владислав Барулин. «Автомобилист» сравнял счёт в концовке второго периода благодаря голу Семёна Кизимова в большинстве. В середине третьего периода «Нефтехимик» забросил две шайбы подряд — отличились Данил Юртайкин и Никита Попугаев. В концовке матча Андрей Белозёров голом в пустые ворота установил окончательный счёт.

«Нефтехимик» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах после двух подряд поражений на старте сезона.

