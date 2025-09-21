Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Нефтехимик» обыграл «Автомобилист» и одержал четвёртую победу в пяти последних матчах

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

«Нефтехимик» открыл счёт в начале второго периода — отличился нападающий Дамир Жафяров, которому ассистировали Александр Дергачёв и Владислав Барулин. «Автомобилист» сравнял счёт в концовке второго периода благодаря голу Семёна Кизимова в большинстве. В середине третьего периода «Нефтехимик» забросил две шайбы подряд — отличились Данил Юртайкин и Никита Попугаев. В концовке матча Андрей Белозёров голом в пустые ворота установил окончательный счёт.

«Нефтехимик» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах после двух подряд поражений на старте сезона.