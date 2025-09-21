Бенуа Гру назвал причины поражения «Трактора» в домашнем матче со «Спартаком»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (3:5) и отметил, что решающее значение имела игра вратарей и спецбригад.

«Один из моих менторов однажды сказал, что хоккей — это очень простая игра, которая заключается в том, как играют твой вратарь и твои спецбригады. Сегодня вратарь и большинство соперника сыграли лучше. Но наше меньшинство сегодня было хорошим, несмотря на две пропущенные шайбы.

— Команда заслужила звание «королей камбэков». Почему не получилось сделать это в третьем периоде?

— Я надеялся, что мы это сделаем. Но наше большинство должно работать лучше. В том числе при игре «4 на 3» у нас было много моментов. Ребята должны находить способ забрасывать шайбы. Но сезон длинный, никто не говорит, что всё должно получаться всегда, — цитирует Гру пресс-служба клуба.