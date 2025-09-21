Скидки
Бенуа Гру назвал причины поражения «Трактора» в домашнем матче со «Спартаком»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (3:5) и отметил, что решающее значение имела игра вратарей и спецбригад.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Миронов (Локхарт, Пашин) – 06:00 (6x5)     0:2 Рубцов (Пашин, Кин) – 15:35 (5x4)     1:2 Гросс (Крощинский, Дер-Аргучинцев) – 19:02 (5x5)     2:2 Дронов (Дер-Аргучинцев, Кадейкин) – 20:55 (5x5)     3:2 Дронов (Дюбе, Ливо) – 27:21 (4x3)     3:3 Миронов (Мальцев, Порядин) – 31:39 (5x5)     3:4 Орлов (Рубцов, Ружичка) – 32:02 (5x5)     3:5 Порядин – 59:36 (en)    

«Один из моих менторов однажды сказал, что хоккей — это очень простая игра, которая заключается в том, как играют твой вратарь и твои спецбригады. Сегодня вратарь и большинство соперника сыграли лучше. Но наше меньшинство сегодня было хорошим, несмотря на две пропущенные шайбы.

— Команда заслужила звание «королей камбэков». Почему не получилось сделать это в третьем периоде?
— Я надеялся, что мы это сделаем. Но наше большинство должно работать лучше. В том числе при игре «4 на 3» у нас было много моментов. Ребята должны находить способ забрасывать шайбы. Но сезон длинный, никто не говорит, что всё должно получаться всегда, — цитирует Гру пресс-служба клуба.

