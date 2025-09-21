Скидки
Хоккей Новости

Жамнов — об игре «Спартака»: есть сдвиги в лучшую сторону, но до идеала далеко

Жамнов — об игре «Спартака»: есть сдвиги в лучшую сторону, но до идеала далеко
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил победу в выездном матче с «Трактором» (5:3) и заявил, что в игре красно-белых наблюдаются положительные изменения.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Миронов (Локхарт, Пашин) – 06:00 (6x5)     0:2 Рубцов (Пашин, Кин) – 15:35 (5x4)     1:2 Гросс (Крощинский, Дер-Аргучинцев) – 19:02 (5x5)     2:2 Дронов (Дер-Аргучинцев, Кадейкин) – 20:55 (5x5)     3:2 Дронов (Дюбе, Ливо) – 27:21 (4x3)     3:3 Миронов (Мальцев, Порядин) – 31:39 (5x5)     3:4 Орлов (Рубцов, Ружичка) – 32:02 (5x5)     3:5 Порядин – 59:36 (en)    

— Поездка довольно тяжёлая. Уже третья игра. Много моментов, где нам ещё предстоит поработать. Есть сдвиги в лучшую сторону, но до идеала далеко. Ребята начинают прислушиваться к нашим требованиям. Радует, что, ведя в счёте перед третьим периодом, ребята играли по заданию, держали счёт, так как в предыдущей игре нам этого не хватило.

— На ваш взгляд, какие основные моменты, за счёт чего вы победили?
— Все моменты не расскажешь. Стали более правильно играть без шайбы, особенно в зоне обороны. «Трактор» мастеровитая команда, надо это понимать. Обращаем внимание на игру без шайбы, особенно в зоне обороны. И, конечно, в атаке делали акцент на то, чтобы дорожить шайбой. Ребята сделали эти два момента. В начале у соперника проходили контратаки, но в конце их практически не было. Сделали корректировки, так как слишком увлекались игрой в атаке и у нас не было третьего нападающего на вершине, — цитирует Жамнова пресс-служба «Трактора».

«Трактор» проиграл «Спартаку» и прервал свою трёхматчевую победную серию
