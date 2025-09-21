Жамнов — об игре «Спартака»: есть сдвиги в лучшую сторону, но до идеала далеко

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил победу в выездном матче с «Трактором» (5:3) и заявил, что в игре красно-белых наблюдаются положительные изменения.
— Поездка довольно тяжёлая. Уже третья игра. Много моментов, где нам ещё предстоит поработать. Есть сдвиги в лучшую сторону, но до идеала далеко. Ребята начинают прислушиваться к нашим требованиям. Радует, что, ведя в счёте перед третьим периодом, ребята играли по заданию, держали счёт, так как в предыдущей игре нам этого не хватило.
— На ваш взгляд, какие основные моменты, за счёт чего вы победили?
— Все моменты не расскажешь. Стали более правильно играть без шайбы, особенно в зоне обороны. «Трактор» мастеровитая команда, надо это понимать. Обращаем внимание на игру без шайбы, особенно в зоне обороны. И, конечно, в атаке делали акцент на то, чтобы дорожить шайбой. Ребята сделали эти два момента. В начале у соперника проходили контратаки, но в конце их практически не было. Сделали корректировки, так как слишком увлекались игрой в атаке и у нас не было третьего нападающего на вершине, — цитирует Жамнова пресс-служба «Трактора».
