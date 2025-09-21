Скидки
Главная Хоккей Новости

Лада — СКА, результат матча 21 сентября 2025 года, счет 0:3, КХЛ 2025/2026

«Лада» всухую проиграла СКА в первом матче после смены главного тренера
Аудио-версия:
Комментарии

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и СКА. Победу одержали гости со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гримальди (Филлипс, Сапего) – 01:20 (5x5)     0:2 Короткий (Филлипс) – 31:32 (5x5)     0:3 Дишковский (Поляков, Менелл) – 58:12 (en)    

Уже на второй минуте матча счёт открыл нападающий СКА Рокко Гримальди, которому ассистировали Маркус Филлипс и Сергей Сапего. Петербургский клуб удвоил преимущество в середине второго периода благодаря голу Матвея Короткого. Голом в пустые ворота отметился Никита Дишковский. Вратарь СКА Егор Заврагин записал на свой счёт первый «сухой» матч в текущем сезоне КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Это был первый матч «Лады» под руководством нового главного тренера Павла Десяткова. Тольяттинский клуб уступил в пятом матче подряд.

