Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал победу над «Автомобилистом»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Жафяров (Дергачёв, Барулин) – 23:06 (5x5)     1:1 Кизимов – 38:03 (5x4)     1:2 Юртайкин (Митякин, Сериков) – 45:50 (5x3)     1:3 Попугаев (Сериков, Юртайкин) – 47:21 (5x4)     1:4 Белозёров (Юртайкин) – 57:33 (en)    

— Хорошо двигались весь матч, выдержали темп, в нужный момент реализовали большинство, оно у нас работает. Ребята в хорошем физическом состоянии, добились победы.

— Не пропустили ни одной контратаки соперника. Хорошо разобрали «Автомобилист»?
— Мы не противника конкретно разбираем, а моменты, где мы сами допускаем ошибки. Показываем ребятам, где они допускаются и что можно сделать в этих ситуациях. Ребята правильно реагируют, поэтому мало ошибок сегодня.

— У Попугаева первая игра в КХЛ, он сразу вышел в первой спецбригаде и забил.
— Мы знали уровень игры Никиты, поэтому его поставили в спецбригаду. Он может неожиданно бросить, мы знали, как его использовать в большинстве. Так получилось, что он сыграл только сейчас, у нас было три победы подряд, не было причин менять состав. После поражения в Челябинске ввели новичков в состав, поздравляю Никиту с таким дебютом.

— Как оцените выездную серию?
— Две победы в трёх матчах — это положительный результат, мы довольны. Жалко, что не зацепили балл в Челябинске, но с хорошим настроением возвращаемся домой, – передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

