Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал победу над «Автомобилистом»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (4:1).

— Хорошо двигались весь матч, выдержали темп, в нужный момент реализовали большинство, оно у нас работает. Ребята в хорошем физическом состоянии, добились победы.

— Не пропустили ни одной контратаки соперника. Хорошо разобрали «Автомобилист»?

— Мы не противника конкретно разбираем, а моменты, где мы сами допускаем ошибки. Показываем ребятам, где они допускаются и что можно сделать в этих ситуациях. Ребята правильно реагируют, поэтому мало ошибок сегодня.

— У Попугаева первая игра в КХЛ, он сразу вышел в первой спецбригаде и забил.

— Мы знали уровень игры Никиты, поэтому его поставили в спецбригаду. Он может неожиданно бросить, мы знали, как его использовать в большинстве. Так получилось, что он сыграл только сейчас, у нас было три победы подряд, не было причин менять состав. После поражения в Челябинске ввели новичков в состав, поздравляю Никиту с таким дебютом.

— Как оцените выездную серию?

— Две победы в трёх матчах — это положительный результат, мы довольны. Жалко, что не зацепили балл в Челябинске, но с хорошим настроением возвращаемся домой, – передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.