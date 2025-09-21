Скидки
Заварухин — после поражения от «Нефтехимика»: будем наказывать людей за удаления

Заварухин — после поражения от «Нефтехимика»: будем наказывать людей за удаления
Аудио-версия:
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:4) и посетовал на большое количество удалений, которое реализовал соперник.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Жафяров (Дергачёв, Барулин) – 23:06 (5x5)     1:1 Кизимов – 38:03 (5x4)     1:2 Юртайкин (Митякин, Сериков) – 45:50 (5x3)     1:3 Попугаев (Сериков, Юртайкин) – 47:21 (5x4)     1:4 Белозёров (Юртайкин) – 57:33 (en)    

«Медленно начали матч, видно было настрой соперника. Проиграли по броскам и желанию первый период, во втором периоде пропущенный гол разбудил команду. Детская ошибка, но поживее движение началось после этого, большинство реализовали. В третьем периоде наши недисциплинированные действия повлияли на исход, 10 минут штрафа — это недопустимо. После игры я сказал, что будем наказывать людей.

— Не слишком много эмоций оставили в игре со «Спартаком»?
— Возможно, но мы играем для болельщиков, мы должны находить эмоции. Не так много времени прошло, шесть матчей, и если говорить про оставленные эмоции — это отговорки. Настрой от головы идёт, за недонастрой поплатились, но надо отдать должное «Нефтехимику», здорово выглядели. На каждую игру надо настраиваться и быть мобилизованным на 1000%, чтобы победить.

— Много удалений было в третьем периоде в матче против «СЮ», как и сегодня. Не хватает на 60 минут команду?
— Против «Спартака» же вытащили игру. Это разные матчи, но нужно более концентрированно выходить, настраиваться на игру.

— Планируете ли подписания игроков на фоне травм?
— Мы приобрели Юрия Паутова, опытный парень, надеюсь, он нам поможет своей работой. Парни в составе — достойные игроки, пусть прибавляют, в такое время команда должна объединиться и помочь друг другу. Ждём от молодых большего, не надо смотреть на кого-то, надо становиться лидером, настало их время, судьба даёт им шанс показать себя, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

