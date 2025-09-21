Заварухин — после поражения от «Нефтехимика»: будем наказывать людей за удаления

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:4) и посетовал на большое количество удалений, которое реализовал соперник.

«Медленно начали матч, видно было настрой соперника. Проиграли по броскам и желанию первый период, во втором периоде пропущенный гол разбудил команду. Детская ошибка, но поживее движение началось после этого, большинство реализовали. В третьем периоде наши недисциплинированные действия повлияли на исход, 10 минут штрафа — это недопустимо. После игры я сказал, что будем наказывать людей.

— Не слишком много эмоций оставили в игре со «Спартаком»?

— Возможно, но мы играем для болельщиков, мы должны находить эмоции. Не так много времени прошло, шесть матчей, и если говорить про оставленные эмоции — это отговорки. Настрой от головы идёт, за недонастрой поплатились, но надо отдать должное «Нефтехимику», здорово выглядели. На каждую игру надо настраиваться и быть мобилизованным на 1000%, чтобы победить.

— Много удалений было в третьем периоде в матче против «СЮ», как и сегодня. Не хватает на 60 минут команду?

— Против «Спартака» же вытащили игру. Это разные матчи, но нужно более концентрированно выходить, настраиваться на игру.

— Планируете ли подписания игроков на фоне травм?

— Мы приобрели Юрия Паутова, опытный парень, надеюсь, он нам поможет своей работой. Парни в составе — достойные игроки, пусть прибавляют, в такое время команда должна объединиться и помочь друг другу. Ждём от молодых большего, не надо смотреть на кого-то, надо становиться лидером, настало их время, судьба даёт им шанс показать себя, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.