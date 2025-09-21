«Авангард» забросил шесть шайб и разгромил «Ак Барс», одержав пятую победу подряд
Поделиться
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась в пользу омичей со счётом 6:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Авангард
Омск
1:0 Алистров (Барабанов, Лямкин) – 00:30 (5x5) 1:1 Котляревский – 01:53 (5x5) 1:2 Окулов (Шарипзянов, Потуральски) – 13:27 (5x4) 1:3 Окулов (Потуральски) – 26:23 (5x5) 1:4 Потуральски (Гуляев, Волков) – 46:51 (5x5) 1:5 Лажуа (Потуральски, Прохоркин) – 56:11 (5x4) 1:6 Галимов (Пономарёв, Рашевский) – 57:32 (5x5)
На 30-й секунде матча счёт открыл нападающий Владимир Алистров, для которого эта шайба стала дебютной в составе «Ак Барса». Далее в матче забивал лишь «Авангард»: дублем отметился нападающий Константин Окулов, ещё по шайбе забросили Михаил Котляревский, Эндрю Потуральски, Максим Лажуа и Ансель Галимов, забивший гол в дебютном матче за омский клуб.
Эта победа стала для «Авангарда» пятой подряд. Омский клуб взял реванш у «Ак Барса» за поражение в первом матче сезона со счётом 1:2.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 сентября 2025
-
19:25
-
19:21
-
19:17
-
19:10
-
19:01
-
18:53
-
18:30
-
18:16
-
18:11
-
18:00
-
17:52
-
17:18
-
16:55
-
16:41
-
16:24
-
16:08
-
15:54
-
15:27
-
14:46
-
14:12
-
13:52
-
13:30
-
13:22
-
13:00
-
12:38
-
12:14
-
11:48
-
11:30
-
11:18
-
11:00
-
10:56
-
10:24
-
09:58
-
09:36
-
09:30