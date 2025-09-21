Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил победу в гостевом матче с «Ладой»
Поделиться
Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил победу в гостевом матче с «Ладой» (3:0) и пожелал тольяттинскому клубу удачи в следующих играх.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гримальди (Филлипс, Сапего) – 01:20 (5x5) 0:2 Короткий (Филлипс) – 31:32 (5x5) 0:3 Дишковский (Поляков, Менелл) – 58:12 (en)
«Хороший матч, нашу команду с победой, соперника – с хорошей игрой. Приятно побеждать, когда понимаешь, что у «Лады» непростые времена, поменялся тренер. Сложности при подготовке, так как не знаешь, что ждать от соперника, ребята себя хотят проявить. Желаем «Ладе» хорошего сезона и удачи в следующих играх», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
«Лада» потерпела поражение в первом матче после прихода нового главного тренера Павла Десяткова.
Комментарии
- 21 сентября 2025
-
19:25
-
19:21
-
19:17
-
19:10
-
19:01
-
18:53
-
18:30
-
18:16
-
18:11
-
18:00
-
17:52
-
17:18
-
16:55
-
16:41
-
16:24
-
16:08
-
15:54
-
15:27
-
14:46
-
14:12
-
13:52
-
13:30
-
13:22
-
13:00
-
12:38
-
12:14
-
11:48
-
11:30
-
11:18
-
11:00
-
10:56
-
10:24
-
09:58
-
09:36
-
09:30