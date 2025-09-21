Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил победу в гостевом матче с «Ладой» (3:0) и пожелал тольяттинскому клубу удачи в следующих играх.

«Хороший матч, нашу команду с победой, соперника – с хорошей игрой. Приятно побеждать, когда понимаешь, что у «Лады» непростые времена, поменялся тренер. Сложности при подготовке, так как не знаешь, что ждать от соперника, ребята себя хотят проявить. Желаем «Ладе» хорошего сезона и удачи в следующих играх», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Лада» потерпела поражение в первом матче после прихода нового главного тренера Павла Десяткова.