Хоккей

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил победу в гостевом матче с «Ладой»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил победу в гостевом матче с «Ладой»
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил победу в гостевом матче с «Ладой» (3:0) и пожелал тольяттинскому клубу удачи в следующих играх.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гримальди (Филлипс, Сапего) – 01:20 (5x5)     0:2 Короткий (Филлипс) – 31:32 (5x5)     0:3 Дишковский (Поляков, Менелл) – 58:12 (en)    

«Хороший матч, нашу команду с победой, соперника – с хорошей игрой. Приятно побеждать, когда понимаешь, что у «Лады» непростые времена, поменялся тренер. Сложности при подготовке, так как не знаешь, что ждать от соперника, ребята себя хотят проявить. Желаем «Ладе» хорошего сезона и удачи в следующих играх», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Лада» потерпела поражение в первом матче после прихода нового главного тренера Павла Десяткова.

