Ларионов — об удалениях СКА: люди имеют право на ошибку, как игроки, так и арбитры

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о большом количестве удалений игроков петербургского клуба в победном матче с «Ладой» (3:0).

— СКА неровно стартовал, но в последних матчах показывает выверенный хоккей. Если не брать удаления, сегодня сыграли как по учебнику, надёжно. Такого стиля и хотите придерживаться?

— Очень трудно говорить о стиле, когда идут удаления, ломаются сочетания. Но сыграли грамотно в обороне, хорошо сыграла бригада меньшинства, молодой вратарь. Такие матчи надо научиться выигрывать. Мы хотим играть «пять на пять», но не можем контролировать то, что происходит в плане арбитража. Эти вещи будут встречаться в течение сезона. Ребята сыграли грамотно, играли иногда довольно консервативно, просто, чтобы сохранить победный счёт.

— Удалений было много, это «Лада» заставляла или ошибки ваших игроков?

— Это тонкая линия, где ты можешь комментировать по поводу ошибок наших игроков, или «Лады», или третьей стороны. На этот вопрос сегодня не найдём ответа. Игра нервная, эмоциональная. Люди имеют право на ошибку, как игроки, так и арбитры. Не думаю, что дам полный ответ на то, что произошло, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.