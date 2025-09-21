Скидки
Павел Десятков оценил поражение «Лады» от СКА в первом матче команды под его руководством

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение в матче со СКА (0:3), который стал первым для специалиста во главе тольяттинского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гримальди (Филлипс, Сапего) – 01:20 (5x5)     0:2 Короткий (Филлипс) – 31:32 (5x5)     0:3 Дишковский (Поляков, Менелл) – 58:12 (en)    

— Много сумбура было поначалу. Видно было, что ребята зажаты, давит ответственность. Но исходя из количества возможностей, должны выжимать максимум. Имея два колоссальных большинства «пять на три», не забили ни одного гола. Это резерв. Второй и третий период немного выправились, но ещё работы непочатый край.

— Вы пришли в команду в сложной ситуации, что сказали ребятам в этот момент?
— Есть такое выражение – работа выдавит наверх. Нужно работать, верить, продолжать трудиться. Главное в нашей ситуации – психология. Для успеха нужен успех. Надо его поймать и за него зацепиться. И верить. Болельщики поддерживали сегодня команду, ни один не ушёл, это большая честь для нас, благодарен им.

— Как оцените физическое состояние команды?
— Судя по статистике, мы и по контролю шайбы были наравне со СКА, и удаления зарабатывали своей активностью. Да, были и безобразные, невынужденные удаления, но движение было. Нужна уверенность, а она придёт только через результат», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

