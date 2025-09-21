Скидки
Десятков: «Ладе» не хватает лидера, бомбардира. По духу, по характеру. Будем искать

Десятков: «Ладе» не хватает лидера, бомбардира. По духу, по характеру. Будем искать
Главный тренер «Лады» Павел Десятков заявил, что тольяттинской команде не хватает лидера. Клуб потерпел пять поражений в шести матчах сезона.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гримальди (Филлипс, Сапего) – 01:20 (5x5)     0:2 Короткий (Филлипс) – 31:32 (5x5)     0:3 Дишковский (Поляков, Менелл) – 58:12 (en)    

— Игроки часто передерживали шайбу, можно было сыграть попроще?
— Мы делали на этом акцент, но на всё нужно время. Я говорю банальные вещи. У нас, конечно, нет времени. Вот летит стая птиц, а кто летит впереди? Лидер. Нам нужен лидер по духу, лидер по содержанию, лидер по сердцу. Нам сейчас этого не хватает. Будем искать, выжимать, продолжать работать, бороться. Думаю, всё придёт и наладится.

— В чём видите проблему с реализацией большинства?
— Надо найти сочетания прежде всего, в такое короткое время не удалось в силу объективных и субъективных причин. Создавали моменты, голов нет. Сколько команда забила за последние четыре игры? Три шайбы? Как выиграть, столько забивая? Это и индивидуальное мастерство в завершении, и командные действия.

— Удалось ли изучить характер команды, особенности игроков? С чем связана замена капитана и планируются ли кадровые изменения в составе?
— Селекция будет продолжаться весь сезон. Рынок достаточно скудный, искать усиления там достаточно сложно. Сергей Юрьевич этим занимается. Надеюсь, мы кого-то подберём. Нам нужен лидер, бомбардир по духу, по характеру, даже по статистике – у нас таких сейчас нет. Кто должен забивать? Нужен бомбардир, нужен минимум один защитник. Молодые парни неплохие, но сейчас нужен результат и люди, которые будут его приносить, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

