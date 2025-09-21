Скидки
Главная Хоккей Новости

Десятков — о назначении в «Ладу»: надо было спрятаться, испугаться? Нет, пойдём до конца

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал своё назначение в тольяттинский клуб и заявил, что не боится нового вызова. Клуб потерпел пять поражений в шести матчах сезона.

— «Лада» — ваш родной клуб, такая ответственность усложняет работу или помогает?
— Что я должен был сделать? Отказаться, спрятаться, испугаться? Нет, мы пойдём до конца, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

На уровне ВХЛ Десятков возглавлял ЦСК ВВС, «Рязань», «Молот-Прикамье» и «Сокол». В мае 2024 года был назначен на пост главного тренера «Витязя». В межсезонье Десятков остался без работы после того, как «Витязь» снялся с чемпионата КХЛ из-за финансовых проблем.

Видео
«Лада» всухую проиграла СКА в первом матче после смены главного тренера
