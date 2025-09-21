Скидки
Главная Хоккей Новости

«У нас трезвых нет, все нормальные!» Десятков ответил анекдотом на вопрос о тренерах клуба

Главный тренер «Лады» Павел Десятков рассказал анекдот после вопроса о тренерском штабе тольяттинского клуба.

— Обсуждали изменения в тренерском штабе с руководством?
— Сейчас не смогу на этот вопрос ответить. Тренерский штаб достаточно большой. С этим вопросом лучше обратиться к руководству. Усиления хотелось бы видеть, не только в тренерском штабе. Ребята работают, молодые, у некоторых не хватает опыта. У них есть желание, но этого не всегда достаточно. Будем думать. Натолкнули меня на мысль – у директора троллейбусного депо спрашивают: «Как у вас ребята работают?». А он отвечает: «Должны работать трезвые водители, но у нас таких нет. У нас все нормальные ребята!» Вот примерно так, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

