Буше — о разгроме «Ак Барса» в Казани: тяжёлый матч, соперник был здорово готов

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил разгромную победу над «Ак Барсом» (6:1) в Казани. Омский клуб взял реванш у казанцев за домашнее поражение в первом матче сезона со счётом 1:2.

«Тяжёлый матч, особенно вначале хорошо действовал соперник. Он был здорово подготовлен к матчу, они играли дома. В начале сезона мы им проиграли, тогда мы были хуже готовы к игре, команда на тот момент ещё не сыгралась, сейчас мы нашли свою игру, уже гораздо лучше друг друга чувствуем.

Мы ждали тяжёлого старта, но адаптировались по ходу встречи и за счёт этого победили», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.