Главная Хоккей Новости

Буше — о разгроме «Ак Барса» в Казани: тяжёлый матч, соперник был здорово готов

Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил разгромную победу над «Ак Барсом» (6:1) в Казани. Омский клуб взял реванш у казанцев за домашнее поражение в первом матче сезона со счётом 1:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Авангард
Омск
1:0 Алистров (Барабанов, Лямкин) – 00:30 (5x5)     1:1 Котляревский – 01:53 (5x5)     1:2 Окулов (Шарипзянов, Потуральски) – 13:27 (5x4)     1:3 Окулов (Потуральски) – 26:23 (5x5)     1:4 Потуральски (Гуляев, Волков) – 46:51 (5x5)     1:5 Лажуа (Потуральски, Прохоркин) – 56:11 (5x4)     1:6 Галимов (Пономарёв, Рашевский) – 57:32 (5x5)    

«Тяжёлый матч, особенно вначале хорошо действовал соперник. Он был здорово подготовлен к матчу, они играли дома. В начале сезона мы им проиграли, тогда мы были хуже готовы к игре, команда на тот момент ещё не сыгралась, сейчас мы нашли свою игру, уже гораздо лучше друг друга чувствуем.

Мы ждали тяжёлого старта, но адаптировались по ходу встречи и за счёт этого победили», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

