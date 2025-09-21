Скидки
Ги Буше рассказал о сроках восстановления Наиля Якупова и Джозефа Чеккони

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о сроках восстановления нападающего Наиля Якупова и защитника Джозефа Чеккони. Оба игрока выбыли из строя из-за травм.

«Якупову предстоит операция, как только её проведёт, ещё шесть-восемь недель пройдёт на реабилитацию. Два месяца должно пройти примерно до полного восстановления.

Джозеф Чеккони скоро появится на льду, у него была травма в первый день предсезонки, но он настоящий хоккеист, тренировался и играл через травму, через боль, нам не говорил. Не стоило так делать, но дней пять, и он сыграет», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

