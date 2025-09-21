Скидки
Главная Хоккей Новости

«Выучил всё буквально за два дня». Ги Буше высказался о дебютном матче Анселя Галимова

«Выучил всё буквально за два дня». Ги Буше высказался о дебютном матче Анселя Галимова
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил дебютный матч нападающего Анселя Галимова, забросившего шайбу в ворота «Ак Барса» (6:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Авангард
Омск
1:0 Алистров (Барабанов, Лямкин) – 00:30 (5x5)     1:1 Котляревский – 01:53 (5x5)     1:2 Окулов (Шарипзянов, Потуральски) – 13:27 (5x4)     1:3 Окулов (Потуральски) – 26:23 (5x5)     1:4 Потуральски (Гуляев, Волков) – 46:51 (5x5)     1:5 Лажуа (Потуральски, Прохоркин) – 56:11 (5x4)     1:6 Галимов (Пономарёв, Рашевский) – 57:32 (5x5)    

«Ансель Галимов невероятно сыграл. Не помню, чтобы кто-то играл так здорово после перехода в новую команду, я честно сказал об этом ребятам. Для некоторых наша система может быть сложной, но он выучил всё за два дня и выглядит отлично.

Сыграл без ошибок, хотя не играл с апреля, мы провели хорошую скаутскую работу, следили за ним по видео месяц, и он оправдал все ожидания. Он знает, что надо делать на площадке, он настоящий хоккеист, который не делает что-то ради красоты. Всё делает для результата», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
