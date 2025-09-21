«Выучил всё буквально за два дня». Ги Буше высказался о дебютном матче Анселя Галимова

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил дебютный матч нападающего Анселя Галимова, забросившего шайбу в ворота «Ак Барса» (6:1).

«Ансель Галимов невероятно сыграл. Не помню, чтобы кто-то играл так здорово после перехода в новую команду, я честно сказал об этом ребятам. Для некоторых наша система может быть сложной, но он выучил всё за два дня и выглядит отлично.

Сыграл без ошибок, хотя не играл с апреля, мы провели хорошую скаутскую работу, следили за ним по видео месяц, и он оправдал все ожидания. Он знает, что надо делать на площадке, он настоящий хоккеист, который не делает что-то ради красоты. Всё делает для результата», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.