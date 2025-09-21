Скидки
Владимир Алистров прокомментировал свою первую шайбу за «Ак Барс»

Владимир Алистров прокомментировал свою первую шайбу за «Ак Барс»
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров оценил свой дебютный гол в составе казанского клуба в матче с омским «Авангардом» (1:6). Форвард открыл счёт в матче уже на 30-й секунде. Ранее Алистров подписал полноценный контракт с клубом после пробного соглашения.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Авангард
Омск
1:0 Алистров (Барабанов, Лямкин) – 00:30 (5x5)     1:1 Котляревский – 01:53 (5x5)     1:2 Окулов (Шарипзянов, Потуральски) – 13:27 (5x4)     1:3 Окулов (Потуральски) – 26:23 (5x5)     1:4 Потуральски (Гуляев, Волков) – 46:51 (5x5)     1:5 Лажуа (Потуральски, Прохоркин) – 56:11 (5x4)     1:6 Галимов (Пономарёв, Рашевский) – 57:32 (5x5)    

«Спасибо за поздравление с первой шайбой, но проиграли. На этом всё. В первую очередь хоккеист должен думать о команде и о победе.

Мне сложно сказать, что сегодня мы плохо играли. Более двух периодов мы где-то переигрывали и закрывали соперника в зоне. Но почему-то пропустили эти шайбы. В некоторых моментах мы играли лучше», – передаёт слова Алистрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

