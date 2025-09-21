Владимир Алистров прокомментировал свою первую шайбу за «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров оценил свой дебютный гол в составе казанского клуба в матче с омским «Авангардом» (1:6). Форвард открыл счёт в матче уже на 30-й секунде. Ранее Алистров подписал полноценный контракт с клубом после пробного соглашения.

«Спасибо за поздравление с первой шайбой, но проиграли. На этом всё. В первую очередь хоккеист должен думать о команде и о победе.

Мне сложно сказать, что сегодня мы плохо играли. Более двух периодов мы где-то переигрывали и закрывали соперника в зоне. Но почему-то пропустили эти шайбы. В некоторых моментах мы играли лучше», – передаёт слова Алистрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.