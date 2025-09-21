Алистров — об игре с «Авангардом»: мы могли забить ещё штуки четыре, были 100%-ные моменты
Нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров заявил, что хоккеисты казанской команды упустили много отличных моментов в матче с «Авангардом» (1:6).
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Авангард
Омск
1:0 Алистров (Барабанов, Лямкин) – 00:30 (5x5) 1:1 Котляревский – 01:53 (5x5) 1:2 Окулов (Шарипзянов, Потуральски) – 13:27 (5x4) 1:3 Окулов (Потуральски) – 26:23 (5x5) 1:4 Потуральски (Гуляев, Волков) – 46:51 (5x5) 1:5 Лажуа (Потуральски, Прохоркин) – 56:11 (5x4) 1:6 Галимов (Пономарёв, Рашевский) – 57:32 (5x5)
«Было два момента, когда шайбу снимали с ленточки. Мы могли забить ещё штуки четыре. Это было 100-процентные моменты, но немного не хватает. Мы хорошо играем и атакуем, у нас много моментов, но не хватает последнего шага. Нам не хватает пары сантиметров.
У нас есть только один выбор – побеждать. О другом точно не стоит думать. Не отвлекаться, а продолжать выходить на лёд и создавать такие же моменты. Однажды всё залетит», – передаёт слова Алистрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
