Алистров — об игре с «Авангардом»: мы могли забить ещё штуки четыре, были 100%-ные моменты

Нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров заявил, что хоккеисты казанской команды упустили много отличных моментов в матче с «Авангардом» (1:6).

«Было два момента, когда шайбу снимали с ленточки. Мы могли забить ещё штуки четыре. Это было 100-процентные моменты, но немного не хватает. Мы хорошо играем и атакуем, у нас много моментов, но не хватает последнего шага. Нам не хватает пары сантиметров.

У нас есть только один выбор – побеждать. О другом точно не стоит думать. Не отвлекаться, а продолжать выходить на лёд и создавать такие же моменты. Однажды всё залетит», – передаёт слова Алистрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.