Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал домашний разгром от «Авангарда»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал домашний разгром от «Авангарда» (1:6).
«Сложная домашняя серия. Сами загнали себя в такую ситуацию. Её можно поделить на два этапа: в первых двух матчах мы упустили ключевые компоненты, за что соперник нас наказал. Пришлось упростить игру. Не понимаю, где мы перешли дорогу удаче: создаём моменты, но забить не можем. К сожалению, нас наказывают почти за каждую ошибку.
Хорошее начало было сегодня. Мы двигали шайбу вперёд и быстро оказывались в зоне атаки. Тот хоккей, который мы показывали в Москве, им они нас сегодня обыграли. Мы знаем наши ошибки, работа ведётся. Трудно угадать, на каком этапе попадёшь в сложную ситуацию. В прошлом сезоне это было в феврале, сейчас в начале сезона. Мы знаем ошибки и работаем над ними», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
