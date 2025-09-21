Гатиятулин ответил на вопрос о возможной отставке после неудачного старта сезона

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос о своей возможной отставке на фоне неудовлетворительных результатов на старте сезона. Казанская команда проиграла пять матчей из семи.
– Рассматриваете ли вариант с тем, чтобы уйти в отставку, или будете ждать решение руководства?
– У нашего тренерского штаба достаточно опыта, и мы понимаем всю серьёзность ситуации и болельщиков. Но эти моменты больше не тактического плана, а индивидуальных ошибок. Их проще поправить.
– Не было ли вопросов по самоотдаче? На мой взгляд, команда развалилась в третьем периоде.
– Не скажу: ребята старались и бились в каждом единоборстве. Желание сравнять счёт приводило к опасным моментам у наших ворот. Соперник их реализовал.
– Впереди непростая выездная серия. Как стабилизировать настроение ребят?
– Посмотрим функциональное состояние ребят. За этим следят медштаб и тренеры ОФП. Посмотрим, что нужно сделать, какие провести тренировки. Завтра у нас день на восстановление, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
