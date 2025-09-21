Скидки
Гатиятулин ответил на вопрос о возможной отставке после неудачного старта сезона

Гатиятулин ответил на вопрос о возможной отставке после неудачного старта сезона
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос о своей возможной отставке на фоне неудовлетворительных результатов на старте сезона. Казанская команда проиграла пять матчей из семи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Авангард
Омск
1:0 Алистров (Барабанов, Лямкин) – 00:30 (5x5)     1:1 Котляревский – 01:53 (5x5)     1:2 Окулов (Шарипзянов, Потуральски) – 13:27 (5x4)     1:3 Окулов (Потуральски) – 26:23 (5x5)     1:4 Потуральски (Гуляев, Волков) – 46:51 (5x5)     1:5 Лажуа (Потуральски, Прохоркин) – 56:11 (5x4)     1:6 Галимов (Пономарёв, Рашевский) – 57:32 (5x5)    

– Рассматриваете ли вариант с тем, чтобы уйти в отставку, или будете ждать решение руководства?
– У нашего тренерского штаба достаточно опыта, и мы понимаем всю серьёзность ситуации и болельщиков. Но эти моменты больше не тактического плана, а индивидуальных ошибок. Их проще поправить.

– Не было ли вопросов по самоотдаче? На мой взгляд, команда развалилась в третьем периоде.
– Не скажу: ребята старались и бились в каждом единоборстве. Желание сравнять счёт приводило к опасным моментам у наших ворот. Соперник их реализовал.

– Впереди непростая выездная серия. Как стабилизировать настроение ребят?
– Посмотрим функциональное состояние ребят. За этим следят медштаб и тренеры ОФП. Посмотрим, что нужно сделать, какие провести тренировки. Завтра у нас день на восстановление, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
