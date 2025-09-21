Скидки
Скончался член Зала хоккейной славы и двукратный обладатель Кубка Стэнли Берни Парент

Скончался член Зала хоккейной славы Берни Парент. Двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Филадельфией» (1974, 1975) умер в воскресенье в возрасте 80 лет.

Парент дважды подряд (1974, 1975) становился лауреатом «Везина Трофи» (лучший вратарь регулярного чемпионата) и «Конн Смайт Трофи» (самый ценный игрок плей-офф).

17 февраля 1979 года во время матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» в правый глаз Парента случайно попала клюшка через отверстие вратарской маски. Голкипер провёл в больнице две недели, но получил необратимое повреждение зрения и завершил карьеру в возрасте 34 лет.

«Флайерз» вывели из обращения его номер 1 уже 11 октября 1979 года. В 1984 году он был принят в Зал хоккейной славы, а в 2017-м включён в список 100 величайших игроков НХЛ.

Умер бывший глава Ассоциации игроков НХЛ и экс-консультант КХЛ Боб Гуденау
