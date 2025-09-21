Скидки
Хоккей Новости

Анвар Гатиятулин высказался об игре Галимова и Лямкина на старте сезона

Анвар Гатиятулин высказался об игре Галимова и Лямкина на старте сезона
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об игре нападающего Артёма Галимова и защитника Никиты Лямкина на старте сезона КХЛ.

– Почему посадили Галимова в запас? Это воспитательная мера?
– У меня спрашивали про его результативность. Мы с Артёмом говорим, объясняем, на чём нужно концентрироваться. Решили дать ему паузу. Это рабочий процесс.

– Вы раскрыли Галимова и Лямкина. Что у них не работает сейчас?
– Никита – опытный игрок. Его опыт позволит нам выйти из этой ситуации. С Артёмом тоже разговариваем. У них был хороший последний сезон. Нужно преодолеть эти трудности, не зацикливаться на них и упростить игру. Это дело времени. Все ребята из нашей команды не достигли потолка – им есть куда расти.

– Князев по-прежнему будет оставаться в запасе? Или он восстановился и готов играть?
– Будем смотреть по состоянию. Эмоциональных решений не принимаем. После игры разбираем сыгранный матч и смотрим на физическое состояние игроков. Может, и Артемий сыграет. У нас также есть обойма – возможно, кто-то из них появится в составе, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

