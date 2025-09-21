Скидки
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин: Биро делает много полезной работы на обеих сторонах площадки

Гатиятулин: Биро делает много полезной работы на обеих сторонах площадки
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об адаптации в команде нападающего Брэндона Биро.

– Насколько Биро адаптировался к КХЛ?
– Он делает очень много полезной работы на обеих сторонах площадки. Мы решили поменять звенья, ведь не всё получается.

– Появление Фисенко в большинстве – от безысходности?
– У него был опыт игры перед воротами в августе. Чуть акцентировали, чтобы в большинстве через броски. Миша неплохо играет перед воротами.

– У «Ак Барса» по реализации предпоследнее большинство в лиге. Это связано с индивидуальными ошибками?
– Большинство – это наигрыш. Условно, разыгрываем комбинацию, чтобы вывести игрока на бросок. Перед этим должны быть три острые передачи под бросок, желательно в касание. Сейчас у нас процент точных передач близок к 50. Нужно его поднять хотя бы до 80 процентов. Будет больше моментов у ворот соперника, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

