Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин выразил соболезнования семье погибшего фаната

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин выразил соболезнования семье погибшего фаната казанского клуба Антона Агафонова.

«От лица команды «Ак Барс» хотел бы принести соболезнования родным и близким Антона Агафонова. Он был частью большой семьи. Вечная память», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Один из самых известных фанатов «Ак Барса» Антон Агафонов пропал без вести, спасая из воды беременную женщину. На Волге, близ пригорода Казани, перевернулся катер с известным болельщиком татарстанского хоккейного клуба Антоном Агафоновым. Он арендовал два катера для своих друзей. Один из них перевернулся, так как был перегружен. Водитель судна не справился с управлением — погибли четыре человека.