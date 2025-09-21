«Не имеем права с таким счётом проигрывать дома». Фисенко — о разгроме от «Авангарда»

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко прокомментировал итоги матча с «Авангардом» (1:6) и оценил атмосферу в команде на фоне поражений на старте сезона.

– «Ак Барс» хорошо начал встречу, но быстро отпустил нить игры. Почему получился такой исход матча?

– Мы не имеем права с таким счётом проигрывать дома, при своих болельщиках. Конечно, всё зависит от нас, но бывают такие периоды, когда команде тяжело. Тяжело даются голы, созидание. Но это не оправдание, недопустимо с таким большим счётом проигрывать матчи. Будем стараться не опускать руки, работать и выкарабкиваться из этой ситуации.

– Можно сказать, что есть скованность и из-за этого команда не может реализовать свои моменты?

– Вы же видите, что моменты есть. Мы играем не только в своей зоне, но игра не может складываться ровно во всех периодах. Сейчас, если пропускаешь пару голов, уже тяжело отыграться. У команд хорошо поставлена оборона, преодолевать её сложно. Будем разговаривать и думать, искать решения. Нужно играть за партнёра, выбираться из этой ямы.

– На фоне поражений сейчас пойдут разговоры, что в коллективе проблемы. Вам как лидеру раздевалки есть что на это ответить?

– Вы же видите, что никто никого не обвиняет. Если мы так играем, мы играем всей командой. Нет ребят, кто не старается или не хочет играть. Все хотят играть за «Ак Барс», доставлять удовольствие нашим болельщикам. Пока такой период, нужно сделать так, чтобы он быстрее закончился, — цитирует Фисенко пресс-служба клуба.