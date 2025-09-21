Скидки
«Фронт работы понятен». Игорь Никитин высказался о третьем подряд поражении ЦСКА

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Металлургом» (4:5) и заявил о проблемах армейской команды при игре в обороне. ЦСКА проиграл третий матч кряду, в котором пропустил пять шайб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Полтапов, Гарднер) – 03:54 (5x5)     1:1 Джонсон (Пресс, Вовченко) – 06:57 (5x4)     2:1 Вовченко (Паливко, Козлов) – 08:31 (5x5)     2:2 Яппаров (Патрихаев, Гурьянов) – 22:13 (5x5)     3:2 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 24:51 (5x4)     4:2 Силантьев (Яковлев, Ткачёв) – 26:29 (5x4)     5:2 Михайлис (Хабаров, Минулин) – 30:16 (5x5)     5:3 Коваленко (Спронг, Охотюк) – 45:03 (5x5)     5:4 Зернов (Ерёменко, Коваленко) – 47:57 (5x5)    

«Тяжело выиграть, когда пропускаешь пять шайб. Три игры подряд — это закономерность уже. Фронт работы понятен, надо наладить оборону и выполнение игрового задания. Чтобы команда стала нашей, ребята должны не просто послушать меня, а наделать определённое количество ошибок. Должно быть и умение играть на усталости. Во втором периоде не всегда игра идёт под твою диктовку. И в последних матчах мы играли с командами, которые хорошо проводят вторые периоды.

В третьем периоде не удалось наращивать инициативу после двух голов, потому что для этого нужно с шайбой играть. Когда играешь без шайбы, как ты её нарастишь? Поэтому шайбу нужно забирать и не отдавать. Мы должны с командой узнать друг друга, ребята должны притереться. Очень много новичков и новых требований», — цитирует Никитина пресс-служба клуба.

