«Фронт работы понятен». Игорь Никитин высказался о третьем подряд поражении ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Металлургом» (4:5) и заявил о проблемах армейской команды при игре в обороне. ЦСКА проиграл третий матч кряду, в котором пропустил пять шайб.
«Тяжело выиграть, когда пропускаешь пять шайб. Три игры подряд — это закономерность уже. Фронт работы понятен, надо наладить оборону и выполнение игрового задания. Чтобы команда стала нашей, ребята должны не просто послушать меня, а наделать определённое количество ошибок. Должно быть и умение играть на усталости. Во втором периоде не всегда игра идёт под твою диктовку. И в последних матчах мы играли с командами, которые хорошо проводят вторые периоды.
В третьем периоде не удалось наращивать инициативу после двух голов, потому что для этого нужно с шайбой играть. Когда играешь без шайбы, как ты её нарастишь? Поэтому шайбу нужно забирать и не отдавать. Мы должны с командой узнать друг друга, ребята должны притереться. Очень много новичков и новых требований», — цитирует Никитина пресс-служба клуба.
