Игорь Никитин объяснил, почему не стал менять голкипера Мартина в матче с «Металлургом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин объяснил, почему не стал менять голкипера Спенсера Мартина после пяти пропущенных шайб в матче с «Металлургом» (4:5).

«Не хотели делать из Спенсера Мартина виноватого, поэтому и не меняли. Это командное поражение, были ошибки игроков. Понятно, что вратарь должен подчищать, но Мартин сегодня во многих моментах сыграл хорошо. Он адаптируется к лиге и должен понимать, против кого он играет. Посадить его на лавку — это бы точно пользы не принесло. На лавке уверенности не наберёшься, доверие нужно каждому, игроки имеют право на ошибку. Хоккей — не сказка, чтобы загадал и всё сбылось, надо заслужить. Хороший этап становления для Мартина», — цитирует Никитина пресс-служба клуба.