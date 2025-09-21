Скидки
Главная Хоккей Новости

Игорь Никитин объяснил, почему не стал менять голкипера Мартина в матче с «Металлургом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин объяснил, почему не стал менять голкипера Спенсера Мартина после пяти пропущенных шайб в матче с «Металлургом» (4:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Полтапов, Гарднер) – 03:54 (5x5)     1:1 Джонсон (Пресс, Вовченко) – 06:57 (5x4)     2:1 Вовченко (Паливко, Козлов) – 08:31 (5x5)     2:2 Яппаров (Патрихаев, Гурьянов) – 22:13 (5x5)     3:2 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 24:51 (5x4)     4:2 Силантьев (Яковлев, Ткачёв) – 26:29 (5x4)     5:2 Михайлис (Хабаров, Минулин) – 30:16 (5x5)     5:3 Коваленко (Спронг, Охотюк) – 45:03 (5x5)     5:4 Зернов (Ерёменко, Коваленко) – 47:57 (5x5)    

«Не хотели делать из Спенсера Мартина виноватого, поэтому и не меняли. Это командное поражение, были ошибки игроков. Понятно, что вратарь должен подчищать, но Мартин сегодня во многих моментах сыграл хорошо. Он адаптируется к лиге и должен понимать, против кого он играет. Посадить его на лавку — это бы точно пользы не принесло. На лавке уверенности не наберёшься, доверие нужно каждому, игроки имеют право на ошибку. Хоккей — не сказка, чтобы загадал и всё сбылось, надо заслужить. Хороший этап становления для Мартина», — цитирует Никитина пресс-служба клуба.

ЦСКА потерпел третье поражение подряд, уступив «Металлургу» в матче с девятью голами
