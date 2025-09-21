Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин — о победе над ЦСКА: то, что пропустили четыре шайбы, — это нормально

Разин — о победе над ЦСКА: то, что пропустили четыре шайбы, — это нормально
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над ЦСКА (5:4) и заявил, что ему понравилась дисциплина и игра команды в большинстве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Полтапов, Гарднер) – 03:54 (5x5)     1:1 Джонсон (Пресс, Вовченко) – 06:57 (5x4)     2:1 Вовченко (Паливко, Козлов) – 08:31 (5x5)     2:2 Яппаров (Патрихаев, Гурьянов) – 22:13 (5x5)     3:2 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 24:51 (5x4)     4:2 Силантьев (Яковлев, Ткачёв) – 26:29 (5x4)     5:2 Михайлис (Хабаров, Минулин) – 30:16 (5x5)     5:3 Коваленко (Спронг, Охотюк) – 45:03 (5x5)     5:4 Зернов (Ерёменко, Коваленко) – 47:57 (5x5)    

«Матч, думаю, понравился прежде всего болельщикам: много забитых голов, много голевых моментов, играли с хорошей, топовой командой. То, что пропустили четыре шайбы, — это нормально, хотя, конечно, всегда хочется поменьше. Но стоит отметить дисциплину — сегодня ни одного удаления, плюс стопроцентная реализация большинства. Это, конечно, большой плюс, который и привёл к победе.

Три из четырёх пропущенных голов были похожи — пас из-за ворот, накатывается игрок и гол. При счёте 2:2 могли внимательнее сыграть, вывести шайбу из зоны. Но при 5:4 сыграли строго, контролировали чужую зону, создавали моменты и при этом не нарвались ни на одну контратаку. Это большой плюс — команда отреагировала правильно», — цитирует Разина пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА потерпел третье поражение подряд, уступив «Металлургу» в матче с девятью голами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android