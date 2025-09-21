Разин — о победе над ЦСКА: то, что пропустили четыре шайбы, — это нормально

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над ЦСКА (5:4) и заявил, что ему понравилась дисциплина и игра команды в большинстве.

«Матч, думаю, понравился прежде всего болельщикам: много забитых голов, много голевых моментов, играли с хорошей, топовой командой. То, что пропустили четыре шайбы, — это нормально, хотя, конечно, всегда хочется поменьше. Но стоит отметить дисциплину — сегодня ни одного удаления, плюс стопроцентная реализация большинства. Это, конечно, большой плюс, который и привёл к победе.

Три из четырёх пропущенных голов были похожи — пас из-за ворот, накатывается игрок и гол. При счёте 2:2 могли внимательнее сыграть, вывести шайбу из зоны. Но при 5:4 сыграли строго, контролировали чужую зону, создавали моменты и при этом не нарвались ни на одну контратаку. Это большой плюс — команда отреагировала правильно», — цитирует Разина пресс-служба клуба.