«Зачем копать? Жалко, матом нельзя ругаться». Разин — о лишении Яковлева капитанства

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин остро отреагировал на вопрос о снятии капитанских полномочий с защитника Егора Яковлева.

— Продолжая тему большинства. Вернулся Егор Яковлев, хорошо смотрится на старте сезона. Помогло ли ему отсутствие капитанской нашивки?

— Знаете, езжайте в Череповец — там есть человек, он один вопрос задаст и так классно! А вы всё хотите эти подковёрные темы раскручивать. Что вам не нравится? Задайте нормально вопрос: или про капитанство Яковлева, или про его игру в большинстве. Зачем это всё связывать? Жалко, матом нельзя ругаться… Ну правда, вы же магнитогорские корреспонденты, зачем копать? Зачем? Что вам не нравится? Задайте вопрос нормально: про капитанство или большинство.

— В целом по его игре.

— Я доволен его игрой, — цитирует Разина пресс-служба клуба.